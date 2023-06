Reddito cittadinanza | il lavoro dei precettori | plauso del sindaco Franza

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Come sappiamo, la nostra Città si estende su un territorio pari quasi ad una metropoli. Basti pensare che il comune di Ariano è il più grande della regione Campania: è più grande del comune di Napoli. Eppure, i nostri operai, anche grazie allo straordinario aiuto dei lavoratori della comunità montana e dei percettori di, riescono tra mille difficoltà a restituirci una cartolina tutta da invidiare.” E’ quanto scrive in una nota ildi Ariano Irpino Enrico“Le piogge delle settimane scorse ci hanno messo a dura prova; difatti, l’assessorato all’ambiente ha richiesto alla regione lo stato di calamità naturale, che ci auguriamo possa essere approvato. Tuttavia, non resteremo ad aspettare, e non lo stiamo di certo facendo. Tanti sono gli interventi quotidiani e tanti altri sono già in ...

Va in soffitta ildi. Prorogato lo smart working... "a partire dal Decreto Lavoro, e le scelte coraggiose che abbiamo assunto per tagliare il cuneo fiscale e riformare un sistema fallimentare - quello incentrato suldi- che non ...E ricordando intanto che uno strumento come ildi, senz'altro perfettibile, non va indebolito nella sua struttura universalistica, né depotenziato finanziariamente, se non ...

Reddito di cittadinanza, ultima ricarica a luglio. Poi arriva la transizione verso il nuovo assegno di inclusi ilmessaggero.it

Bologna, 29 giu. (askanews) - 'Il lavoro rappresenta una priorità di questo governo. Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per dare ...Partiamo dal cuneo fiscale, il taglio dei contributi versati con la stipendio, che aumenta di quattro punti percentuali per chi ha una retribuzione lorda annua fino a 35mila euro. Vale da luglio a ...