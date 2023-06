(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Il Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) della Toscana ha restituito unadi Giorgiodel 18 marzo 1566, scomparsa dall'archivio della Confraternita dei Laici di Arezzo nel 2001. La, la cui valutazione si aggira intorno ai 20.000 euro, è statagrazie alla segnalazione da parte della casa d'asta Sotheby's di Londra e Bruxelles. Non è stata necessaria una formale richiesta di rogatoria internazionale da parte della Procura del tribunale di Arezzo in quanto il proprietario del bene, una famiglia belga che l'aveva ricevuta in eredità, si è messa a completa disposizione del personale affinché il bene potesse essere rimpatriato in Italia. La presentazione è avvenuta questa mattina all'auditoriumdella Galleria nazionale degli Uffizi, ...

Questa la vita, lunga 10 anni, che ha dovuto sopportare un cane femmina di Pastore tedesco prima di esseree salvata dai volontari della Lav di Verona inzona poco distante dalla ...L'interno del Club non è ancora al meglio: la sala bar interna non è, così come la palestra nel piano inferiore, che si è completamente allagata: 'Non erapriorità in questo momento, ...Per quanto riguarda la condotta, Valditara suggerisce che questa diventimateria a tutti gli effetti, che necessita di essere '' nei casi in cui sia carente, proprio come si farebbe per ...

Recuperata una lettera del Vasari trafugata 20 anni fa AGI - Agenzia Italia

8' di lettura 29/06/2023 - Le costruzioni sono un comparto fondamentale per l’economia dell’Abruzzo. Il terremoto del 2009 ha sottolineato ulteriormente l’importanza strategica di un settore che, al p ...Una lettera di Giorgio Vasari, datata 18 marzo 1566 e trafugata nel 2001 dall'archivio della Fraternita dei laici di Arezzo, è stata restituita dal comandante del Nucleo carabinieri per la tutela del ...