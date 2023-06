Reazione a catena | i Gessetti eliminano i Tre puntini e vincono subito

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Arriva un'altra bella vittoria a, ma questa volta i festeggiamenti hanno coinvolto un altro team. Nella serata del 29 giugno, Marco Liorni ha dato il benvenuto ad un nuovo trio di campioni, chiamati ‘', i quali sono stati gli artefici dell'eliminazione dei Tre. Per Agnese, Andrea e Martina non c'è stato nient'altro da fare che arrendersi alla bravura delle new entry. Talmente bravi da essere riusciti a metterea segno la loro prima vittoria!, puntata 29 giugno Fatte le principali presentazioni, Marco Liorni ha dato il via ai giochi. Fra unamusicale e un'altra, il divertimento e la cultura non sono mancati di certo. Alla fine è sopraggiunto il moment clou. I, ...