Ragazzo ucciso da un poliziotto a Nanterre | scontri | agenti feriti e auto in fiamme La Francia schiera 40mila uomini

Non si placa la violenta protesta, a Parigi, dopo la morte di Nahel, il 17ennea Nanterre in strada dalla ...Nelle foto pubblicate sui social si atteggia a cattivo: 'Io vengo a prenderti l'anima', ... Poco più di un mese dopo si ritrova accusato di averea coltellate una coetanea. Ieri è stato ...Tensioni alla "marcia bianca" guidata dalla madre delda un poliziotto due giorni fa a Nanterre. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni. Dopo la conclusione della marcia per Nahel, il diciassettenne di Nanterre al quale un poliziotto ...

Ragazzo ucciso dalla polizia a Nanterre, la Francia si blinda: 40 mila agenti in strada, fermi tram e autobus Corriere della Sera

La polizia ha usato lacrimogeni contro la marcia che chiedeva giustizia. Erano 170 gli agenti feriti negli scontri della notte scorsa; per questa ne saranno schierati 40.000. Rinviati i movimenti non ...Emmanuel Macron ha tenuto una riunione di crisi del governo. Il motivo Continuano le proteste in Francia, come testimonia la seconda notte di violente contestazioni nel ...