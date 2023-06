Ragazzina uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa vicino a un cassonetto | fermato un coetaneo

La vicenda della diciassettennea Primavalle ricorda un altro fatto di cronaca accaduto a ferragosto sei anni fa, quando in un contenitore dei rifiuti in via Maresciallo Pilsudsky,dal ...- - > I rilievi sul luogo del ritrovamento del corpo della 17enne - ANSA . Unaa coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un ...La, secondo quanto emerge, potrebbe essere stataa coltellate

Diciassettenne uccisa a coltellate a Roma, fermato un coetaneo Agenzia ANSA

È stata sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel ...Il delitto avvenuto mercoledì pomeriggio nel quartiere di Primavalle, a Roma. La vittima è una ragazzina di 17 anni: il suo cadavere è stato rinvenuto in un carrello della spesa, vicino ai bidoni dell ...