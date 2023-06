Ragazza uccisa a Roma | Primavalle | è Michelle Maria Causo

"La vittima ha provato a difendersi" Michelle sarebbe statacon almeno dieci coltellate , ...- evidenziati dalla polizia scientifica all'interno dell'appartamento proverebbero che laha ...Era la classicadi periferia". "Era intelligente, ma in questo quartiere è facile perdersi" ...di quartiere che si trova a poche centinaia di metri dal posto dove Maria sarebbe stata. ...In base a quanto si apprende, inoltre, i due non erano fidanzati e la, hanno voluto ... vedi anche Roma, 17ennea coltellate: fermato un coetaneo per l'omicidio FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...

Primavalle, la 17enne Michelle Maria Causo uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa in via Borgia. Fermato un coetaneo Corriere Roma

Macabra scoperta nel quartiere Primavalle: ritrovato un cadavere in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di o ...Roma Sospetti su un 18enne Una ragazzina uccisa a coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all’interno di un sacco della spaz ...