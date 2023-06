Ragazza uccisa a Primavalle | la telefonata del passante | “C’è un carrello da cui cola sangue”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Fondamentale per arrivare all’arresto del presunto omicida di Michelle Causo, ladi 17 annia coltellate nel quartieredi Roma, è stata la testimonianza di unche ha allertato i soccorsi. L’uomo infatti ha visto ildella spesa all’interno del quale, avvolto in un sacco nero, giaceva il cadavere martoriato della giovane. A destare l’allarme il “forte odore” e del liquido che gocciolava dal sacco. Da qui poi l’intervento della polizia che ha portato al ritrovamento del corpo senza vita di Michelle Causo. “Ho visto quel ragazzo scendere con une un bustone nero dei rifiuti da cuidel liquido – ha detto agli operatori – si sente anche un odore forte”. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato alcune macchie di ...

Una lunga scia di sangue è rimasta sulle scale del palazzo dove sarebbe stataMichelle Maria Causo : la si vede nelle immagini girate all'interno del condominio. Il corpo dellaè stato trovato nel pomeriggio di mercoledì in un sacco nero, abbandonato in un ...Il giovane ha aggredito la, che si trovava nel suo appartamento, con almeno cinque o sei ... La 17ennefrequentava il Liceo Vittorio Gassman, a Roma, indirizzo psicopedagogico.... una giovanissima donna di appena 17 anni,orribilmente a Primavalle. Una violenza inaudita ... 'Michelle, come raccontano amici e conoscenti - aggiunge Gualtieri sui social - era una...

Primavalle, la 17enne Michelle Maria Causo uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa in via Borgia. Fermato un coetaneo Corriere Roma

ROMA È stata sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa ...Le notizie sulla ragazza trovata morta a Primavalle, quartiere di Roma, all'interno di un carrello della spesa: Maria Michelle Causo aveva 17 anni ed è stata uccisa a coltellate. Indagato un suo coeta ...