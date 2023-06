Ragazza trovata morta in un carrello a Roma | fermato un amico | 17enne interrogato per diverse ore

Ci hanno detto di aver trovato unamorta e che stavano analizzando delle scie di sangue. Non so chi sia, ma credo che quellaabitasse in zona". Un altro aggiunge: "Ho una nipote di ...... che non è nulla al pari di quello della famiglia della vittima, Michelle Maria Causo, una... usata dall'assassino per compiere la mattanza, invece, non è stata ancorae la polizia la ...Si chiamava Michelle Maria Causo la 16ennemorta oggi pomeriggio in un carrello abbandonato accanto a un cassonetto in via Stefano ... "Michelle era unaintelligente, un po' agitata, ma ...

Primavalle, la 17enne Michelle Maria Causo uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa in via Borgia. Fermato un coetaneo Corriere Roma

«E' un uomo morto». Gli amici di Michelle Causo arrivati sul luogo dell'omicidio a Primavalle, nel quartiere della periferia nord di Roma dove la ragazza di 17 anni è ...Il giovane è stato notato mentre trasportava il corpo della ragazza chiuso in un sacco dentro un carrello della spesa ...