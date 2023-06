Raffica di rapine sulla sulla circumvallazione esterna | scarcerato 35enne

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pasquale Riccio, 35 anni, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, stava scontando una condanna per rapina aggravata di un’automobile commessa a Casandrino. Era stato condannato a 3 anni ed 8 mesi di reclusione dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli Dott. Antonio Cairo ha concesso al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... ai cancelli è apparso un 'ospite' italiano della III contro cui è partita unadi insulti e ... Settein due mesi IL SEQUESTRO Casus belli A quanto pare un doppio sequestro effettuato ...Poi unadi colpi contro la vetrina del supermercato. Una volta all'interno svuotano le ... 'Sono andati a colpo sicuro, leerano organizzate' concludono.Kean non è nuovo a tentativi di rapina: Moise Kean giocava all'epoca all'Everton e venne impressionato dalladisubite da alcune stelle della Premier League, come Dele Alli e Mahrez . ...

Raffica di rapine in provincia, nel mirino benzinai e centri scommessi: il video choc Edizione Napoli

JESOLO - Baby gang, furti a raffica nei negozi: scatta il daspo Willy per 5 minorenni. Non potranno accadere al litorale alla zona della movida. Linea dura nei confronti dei giovani ...Questa mattina la Polizia di Stato di Varese ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha coinvolto anche la Questura di Cremona con arresti sul territorio. In ...