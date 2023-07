Quote antepost vincente Champions League 2023-2024 | Man City favorito | Napoli e Inter le migliori speranze italiane

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laedizioneriparte nel segno dei campioni in carica del Manchesterche, secondo i bookmaker, sono ancora i favoriti nelleofferte per la squadra. Ricordiamo che la finale si giocherà il 1 giugno a Wembley. Le squadre di Premierhanno vinto tre delle ultime cinque edizioni e InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Situazione ben diversa per quanto riguarda leper la vittoria del torneo. Gli Stati Uniti sono in prima fila a 3.40, con Inghilterra e Spagna a chiudere il podio a 4.50 e 6.50. L'...E, ovviamente, leSnai lasciano aperte entrambe le possibilità: la lavagna è la stessa rispetto alledi inizio tour, con il danese avanti a 1,85 e lo sloveno a 2,00. Non sembra esserci ...COMPARAZIONE: USA VINCENTE 3.25 PIÙ INFO 3.00 PIÙ INFO 3.25 PIÙ INFO Info in collaborazione ... Il Canada si è laureato campione olimpico nel 2021: proposta a 33.00 la vittoriadel ...

Mondiali femminili, quote antepost: Stati Uniti favoriti. E l'Italia... La Gazzetta dello Sport

In Australia e Nuova Zelanda, la Nazionale di Milena Bertolini debutta lunedì contro l’Argentina ma scatta dalle retrovie.Quote retrocessione Serie A 2023 2024: Salernitana,Cagliari,Frosinone,Lecce, Empoli, Verona e Genoa le squadre a rischio retrocessione.