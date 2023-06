Quando esce Il Principe | una profonda immersione nella vita di un erede al trono

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unin esilio, uno sparo notturno e una serie di eventi che segnano generazioni: questo è Ildocuserie di Netflix, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersicomplessa storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimoald’Italia. Questo affascinante viaggio, composto da tre episodi, sarà rilasciato il 4 luglio 2023. Prima di immergerti in questo straordinario racconto, ecco tutto quello che c’è da sapere.IlIlè una docuserie in tre episodi che sarà in uscita su Netflix il 4 luglio 2023 alle ore 9:00 AM CEST. Questa serie, che promette di regalare un approfondimento unico sulladel, sarà ...