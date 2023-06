Qualificazioni Wimbledon 2023 | il montepremi e il prize money

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ile ildelleper, terzo slam della stagione. Esattamente come lo scorso anno sono 16 gli azzurri presenti nel draw cadetto maschile, mentre le ragazze sono solamente due (contro le cinque dello scorso anno). Si gioca sull’erba di Roehampton da lunedì 26 a giovedì 29 giugno: in palio i pass per il tabellone principale. Le speranze azzurre sono riposte in Matteo Arnaldi, Alessandro Giannessi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Luca Nardi, Mattia Bellucci, Raul Brancaccio, Franco Agamenone, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Matteo Gigante, Federico Gaio, Francesco Passaro, Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri, Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini. Ilcomplessivo dello ...

Saranno sei i tennisti azzurri presente nel main draw di. Matteo Arnaldi ha infatti rispettato il pronostico esprimendo un ottimo livello di gioco ...del torneo di......delleil portoghese Frederico Ferreira Silva, n.188, con il punteggio di 7 - 5 6 - 4 6 - 4. Per il 21enne sanremese sarà la prima partecipazione in assoluto al main sraw di. ...Per avere il quadro definitivo bisognerà attendere l'esito delledi, ma si può già affermare " con certezza " che la diciottesima edizione dell'ASPRIA Tennis Cup " Trofeo BCS ...

Wimbledon 2023, risultati delle qualificazioni: Arnaldi entra nel tabellone principale Sky Sport

È l'unico italiano, su sedici partecipanti, a passare le qualificazioni. Niente da fare per Gigante e Bellucci ...Si interrompe al terzo e decisivo turno di qualificazione l'avventura a Wimbledon di Mattia Bellucci. L'azzurro, numero 160 al mondo, si arrende a Dominic Stricker in quattro set, 6-3 1-6 6-3 6-4, in ...