Qatar Airways ha mollato il Bayern | i tifosi sono contenti | il club decisamente meno

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mercoledì ilMonaco ha pubblicato una “dichiarazione congiunta” dele della compagnia aereadi 17 righe, per dire al mondo che silasciati. Il ricchissimo (25 milioni di euro l’anno) e criticatissimo accordo di sponsorizzazione avviato nel 2011 termina qui. “Amichevolmente”. Non è una notizia banale. Perché l’intreccio tra finanza e geopolitica con lo sport è in questo caso esemplificativo di un fenopiù generale. Per farla semplice:anni che idelaccusano ild’essersi venduto ai soldi degli Emirati. E adesso ilvorrebbe far passare la fine dell’accordo come una vittoria morale, una concessione quasi etica ai. La ...