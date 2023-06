La7.it - I video sono stati diffusi stamani su Telegram da giornalisti della Tv di Stato :è partito ieri per la prima volta dopo il tentato golpe di Prigozhin , capo della Wagner, per un ...La7.it - I video sono stati diffusi stamani su Telegram da giornalisti della Tv di Stato:è partito ieri per la prima volta dopo il tentato golpe di Prigozhin , capo della Wagner, per un ...La storia è una perfida matrigna che si diverte a contraddire chisicurezze immotivate e ... i presidenti Vladimire Abdelmadjid Tebboune hanno rafforzato le realzioni tra i due Paesi. L'...

Putin ostenta sicurezza e vola in Daghestan. Ma è davvero lui TGLA7

I video sono stati diffusi stamani su Telegram da giornalisti della Tv di Stato: Putin è partito ieri per la prima volta dopo il tentato golpe di Prigozhin, capo della Wagner, per un viaggio nella ...I video sono stati diffusi stamani su Telegram da giornalisti della Tv di Stato: Putin è partito ieri per la prima volta dopo il tentato golpe di Prigozhin, capo della Wagner, per un viaggio nella ...