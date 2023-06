Putin in Daghestan | primo viaggio dopo ribellione della Wagner

Inviati del 29/06/23 11:57 - - Audio -in, primo viaggio dopo ribellione della Wagner 00:00:00:00 20230629_video_11564683 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 29 giugno 2023... il presidente russo Vladimirha lasciato oggi Mosca per la prima volta per un viaggio nella repubblica caucasica del. Lo riferisce l'agenzia Tass, sottolineando che il presidente ...'Non dubitavo di quale sarebbe stata la reazione ine in tutto il Paese', ha dettodurante il suo incontro con il presidente delSergei Melikov, rispondendo alle parole del ...

Putin lascia Mosca per un viaggio in Daghestan - Politica Agenzia ANSA

Derbent, 29 giu. (askanews) - Ostentazione di forza o necessità di consolidare il suo potere, a quattro giorni dal tentato ammutinamento armato del gruppo Wagner, il presidente russo Vladimir Putin ha ...