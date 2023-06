(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilrusso Sergeiè stato arrestato. Lo ha reso noto nella tarda serata di ieri il Moscow Times, che ha citato due fonti vicine al ministero della Difesa russo che non ha ancora commentato il fermo di. Ilrusso non si vedeva in pubblico da sabato, da quando il capo del gruppo Wagner Yevgenyhato una ribellione armata contro la leadership militare russa dirigendo carri e uomini verso Mosca e fermandosi a soli 200km dcapitale. «La situazione con lui non era OK. Per le autorità, non posso dire altro» ha detto una delle fonti. Mentre per la seconda fonte l'arresto è stato effettuato «nel contesto die a quanto pare,ha scelto la parte di ...

Non solo, secondo il Wsj, Prigoshin puntava proprio adil ministro Shoigu e il capo di ...Ucraina che la presenza delle truppe Wagner in Bielorussia - arrivate come parte del patto fra...L'inviato del Papa , il cardinale Zuppi, da oggi è a Mosca per incontrare un consigliere di. ... Non solo, secondo il Wsj, Prigoshin puntava proprio adil ministro Shoigu e il Capo di ...La reazione, invece di farli, li ha accolti al Cremlino e lo scorso 13 giugno ha risposto per oltre un'ora alle domande di una dozzina dei più agguerriti membri della comunità. ...

Putin fa arrestare il generale Surovikin e lancia un messaggio a Prigozhin ed alla Russia Panorama

A Mosca iniziano le purghe dei militari accusati di essere vicini a Prigozhin. In stato di arresto ci sarebbe già il "Generale Armageddon" Surovikin, ma molti altri sarebbero nel mirino del Cremlino ...Un meeting con la stampa a porte chiuse, martedì, è servito a Putin per annunciare «controlli scrupolosi sulle finanze di Wagner». Il Cremlino: «Prigozhin Non sappiamo dove sia» ...