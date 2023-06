Putin | bagno di folla in Daghestan nella prima uscita pubblica dopo l' ammutinamento della Wagner - VIDEO

Sono immagini insolite quelle che stanno circolando in queste ore in Rete e che vedono il presidente russo Vladimirprotagonista di un vero e propriodi folla in Daghestan. Nei brevi filmati riportati dalla maggior parte dei media internazionali,appare insolitamente immortalato tra la folla, tra ...... il presidente russo Vladimirha lasciato Mosca per la prima volta per un viaggio nella repubblica caucasica del Daghestan. Per lui visite istituzionali ma anche undi folla nella città ...... così Vladimirdopo essere stato ridicolizzato dall'ammutinamento del cuoco Yevgheny ... montati in posizioni scomode su camion affollati o veicoli militari, senza accesso a undurante i ...

Bagno di folla per Putin, ma sul Mar Caspio RaiNews

Il presidente russo, alla sua prima uscita da Mosca dopo il tentativo di aammutinamento da parte della Wagner, si mostra tra una folla adorante. Un comportamento inedito e che spinge alcuni ad ...Un meeting con la stampa a porte chiuse, martedì, è servito a Putin per annunciare «controlli scrupolosi sulle finanze di Wagner». Il Cremlino: «Prigozhin Non sappiamo dove sia» ...