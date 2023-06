Pulisic Milan | c’è l’accordo per l’americano! Cosa serve per chiudere

(Di giovedì 29 giugno 2023), c’èper il trasferimento dell’esterno americano in rossonero: eccoora perSecondo quanto riportato dal collega Matteo Moretto, ilcontinua a tessere la tela per arrivare a Christian. I rossoneri hanno trovato una bozza d’intesa con l’esterno per quanto riguarda l’ingaggio, ora restano da limare le distanze con il Chelsea: i rossoneri offrono 15 milioni contro i 25 chiesti al momento dal club inglese. Una differenza ancora ampia ma su cui si può lavorare.

1 Dopo Ruben Loftus - Cheek, ilconfida di prendere dal Chelsea anche Christian. Secondo il Corriere della Sera , nonostante il rallentamento nella trattativa tra rossoneri e Blues a causa della forbice piuttosto ...L'altro obiettivo delè Christian, in uscita dal Chelsea . I rossoneri provano a chiudere per il giocatore del club inglese per una cifra vicina ai 15 milioni : il Chelsea, però, non ...Calciomercato, da Luka Romero a Chukwueze,e Singo In pillole. E' fatta per Luka Romero : il trequartista argentino classe 2004 arriva a parametro zero dalla Lazio e firmerà fino al ...

Il Milan, questo è acclarato, interverrà sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, con particolare riferimento e priorità alla batteria di esterni d'attacco, che va indiscutibilmente rinforzata ...