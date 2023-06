Psg | scelto Luis Enrique come nuovo allenatore | manca solo l’ufficialità

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ildel Paris Saint-Germain sarà lo spagnolo, che prenderà il posto di Cristophe Galtier. Per, però, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’. L’Equipe ipotizzagiorno buono sabato 1° luglio, tuttavia c’è il rischio che si vada per le lunghe. Il club sta infatti ancora trattando la risoluzione del contratto con Galtier e potrebbe posticipare la data del raduno. Inizialmente programmato per martedì 4 luglio, non è da escludere che slitti, con i tanti giocatori impegnati con le nazionali che avranno dunque qualche altro giorno di vacanza. Ciò che conta, però, è cheguiderà il club francese il prossimo anno. SportFace.

