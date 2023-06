Psg | ore calde per il futuro di Mbappé | domani incontro tra l’agente e Al-Khelaifi

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono orein casa Paris Saint-Germain per ildi Kylian. Nella giornata di, infatti, ci sarà l’tra l’entourage del fuoriclasse francese e il presidente del club transalpino Nasser Al-. Il summit potrebbe chiarire in maniera definitiva quello che sarà ildel giocatore, che non ha intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo per il 2025. Per evitare di perderea parametro zero, dunque, si potrebbe raggiungere un accordo per una sua cessione già questa estate, con il Real Madrid in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. SportFace.