PSG | fatta per Lucas Hernandez | le cifre

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il PSG ha trovato un accordo con il Bayern Monaco per il passaggio diin Francia. I dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe tutto fatto per il passaggio didal Bayern Monaco al PSG. Il francese approderà infatti in Ligue 1 per una cifra tra i 48 e 50 milioni di euro.è già a Parigi dove nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Il Bayern Monaco rimpiazzerà il francese con l’arrivo di Kim dal Napoli.

Lucas Hernandez sarà presto un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il difensore, secondo le informazioni riportate da Marca, è atterrato oggi nella capitale francese, dove nelle prossime ore si s ...