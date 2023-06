Proteste in Francia e nelle banlieu dopo la morte di un 17enne a Nanterre per mano della polizia | 150 arresti - VIDEO

Almeno 150 persone sono state arrestate indurante una seconda notte di disordini innescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si era fermato ad un posto di blocco da parte della polizia. Lo ha reso ...Macron convoca l'unità di crisi Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato l'unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze, avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17enne che non ..., poliziotto spara e uccide 17enne: incidenti fuori Parigi - FOTOGALLERY DIVERSI ARRESTI Fotogallery - Diciassettenne ucciso da agente, seconda notte di scontri instruttura subito ...

Francia: 77 arresti per le proteste nelle banlieu - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato l’unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze, avvenute dopo la morte di Nahel M., il 17enne che non si è fermato a un posto di blocc ...Proseguono le violente proteste in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un’unità di crisi interministeriale (Cic) per questa mattina alle 08:00 al ministero del ...