Prime differenze tra Samsung Galaxy S23 FE e S21 FE e buone notizie sul prezzo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Continuano le indiscrezioni relative alS23 FE, in arrivo nella seconda parte del 2023. Nelle ultime ore, un informatore noto al pubblico di Twitter come @TheGalox ha presentato una prima comparativa del prossimo dispositivo con il suo diretto predecessore, ossia ilS21 FE (ilS22 FE non mai visto la luce invece). Oltre al confronto tra alcune specifiche tecniche, sono pervenute anche dellerelative aldei device. forse inferiore rispetto al previsto. Per cominciare, ilS23 FE avrà un picco massimo di luminosità dello schermo di 1300 nit, mentre il predecessore S21 FE si arrestava a 1200 nit. Per quanto riguarda poi la fotocamera, il ...