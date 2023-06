Primavalle – Rocca | scioccato dall’ennesimo femminicidio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Sonoavvenuto nella Capitale. Il ritrovamento del corpo di una ragazza giovanissima, non ancora maggiorenne, nei pressi di un cassonetto a, deve portare tutte le Istituzioni a una profonda riflessione ma, soprattutto, a mettere in campo azioni immediate per contenere un fenomeno alla deriva. In questo non devono esserci colori politici, ma si deve andare tutti nella stessa direzione. “Gli strumenti devono essere molteplici: a partire da una cultura del rispetto delle donne veicolata nelle scuole, fino al supporto psicologico e al sostegno concreto per tutte le realtà che operano in favore delle vittime di violenza di genere. Apriremo in Regione, di concerto con l’Assessorato ai Servizi Sociali e a quello all’Istruzione, un tavolo urgente per approntare le misure ...