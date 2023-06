Primavalle | il 17enne arrestato aveva le scarpe sporche di sangue | i testimoni lo inchiodano

, il presunto assassino della giovane Michelle Causo è stato fermato. Si tratta di unromano, originario dello Sri Lanka, coetaneo della vittima (sono entrambi del 2006). A quanto si ......di omicidio un, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso Maria Michelle Causo, una sua coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartierea ...C'era il cadavere di Michelle Causo, una studentessa, nel carrello della spesa che, ieri pomeriggio, un suo coetaneo avrebbe spinto per 150 metri nel quartiere, a Roma, per abbandonarlo vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia. Un ...

Delitto di Primavalle, fermato un 17enne dello Sri Lanka [VIDEO] AGI - Agenzia Italia