Prima di esporsi al sole - in vacanza o in città - facciamo chiarezza su alcuni errori beauty che spesso si commettono

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 giugno 2023) In fatto solari, sono tanti gli “” che si, con il rischio di non proteggere correttamente la pelle, andando in contro ad eritemi e scottature. Ecco come utilizzare correttamente l’SPF in vista delle vacanze. Solari 2023: le novità guarda le foto Falsi miti solari: come usare e scegliere l’SPF Quando si parla di filtri solari, complici anche le campagne ambientali legate alla tutela degli oceani, scegliere l’SPF giusto per proteggere la pelle non è sempre facile e intuitivo. Tra le formule più sicure troviamo i filtri minerali (il ...