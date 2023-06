Pressing della Juve sul Napoli | ultimatum per gli azzurri!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il mercato è pronto ad entrare nel vivo e ilvuole muoversi quanto più possibile per regalare a Rudi Garcia una rosa competitiva. Ilcampione d’Italia è pronto a cambiare: Kim in partenza per il Bayern Monaco, Luciano Spalletti si è preso un anno sabbatico. È tempo di rinnovarsi, con il nuovo corso inaugurato da Rudi Garcia che vuole mantenere il livello più alto possibile per la prossima stagione di Serie A. Gli azzurri vogliono difendere il tricolore che hanno sul petto. Aa tenere banco è anche tutta la questione legata a Cristiano Giuntoli. Il mercato non ha ancora spiccato completamente il volo perché serve prima risolvere questa questione per concentrarsi su altro. Le sirene bianconerentus sono da tempo sul dirigente toscano, ma adesso probabilmente si è arrivati ...