Prescrizione | il penalista Gatta | “Cancellare la riforma Bonafede? Un favore agli imputati Il processo diventerebbe un campo minato”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Abrogare il blocco dellaintrodotto dalla, mantenendo in vita anche l’improcedibilità inventata dalla legge Cartabia? Sarebbe “una soluzione certo moltovole per le difese degli, ma per nulla per le vittime e per le parti civili“. A scriverlo è il professor Gian Luigi, ordinario di Diritto penale alla Statale di Milano e già consulente di Marta Cartabia, Guardasigilli nel governo Draghi. In un articolo pubblicato sulla rivista online Sistema penale,riporta i contenuti della sua audizione del 27 giugno di fronte alla Commissione Giustizia della Camera, che sta esaminando tre proposte di legge in materia dipresentate rispettivamente da Enrico Costa (Azione), Ciro Maschio (FdI) e ...

