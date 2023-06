Pozzuoli | le Frecce Tricolori domenica 2 luglio sul lungomare Pertini

... a seguire la dimostrazione di ricerca e soccorso in mare di un elicottero HH - 139 del 15° Stormo e il gran finale, l'esibizione delleTricolori, che ritornano adopo lo spettacolo ...LeTricolori tornano a. Dopo lo spettacolo del 16 ottobre scorso , la Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà nuovamente i cieli del comune flegreo domenica 2 luglio a partire dalle ore ...Tricolori a Napoli e: come e quando vederle Il 30 giugno leeffettueranno un sorvolo sulla città partenopea , attraversando il Golfo, nell'ambito dell'iniziativa AM ringrazia l'...

Le Frecce Tricolori si esibiranno a Pozzuoli per il Pozzuoli Air Show: ecco dove vederle Napoli da Vivere

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione delle Frecce Tricolori, è stato istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in via di Pozzuoli per il giorno 2 luglio da ...Le Frecce Tricolori hanno sorvolato questa mattina il lungomare di Napoli e piazza Plebiscito salutando con la scia tricolore i cittadini ed i numerosi ...