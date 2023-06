Porta Capuana | arrestato uno spacciatore

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) . Gli operatori hanno rinvenuto sulla 6 dosi contenenti di cocaina e 6 bustine contenenti marijuana Martedì sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza San Francesco a, hanno notato un uomo che, dopo essersi alzato da una panchina, ha consegnato una bustina ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando loin possesso di 35 euro e l’acquirente in possesso di una dose di cocaina. Gli operatori hanno rinvenuto sulla panchina 6 dosi contenenti circa 3 grammi di cocaina e 6 bustine contenenti circa 7 grammi di marijuana. Un 44enne marocchino con precedenti di polizia è finito in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, infine gli agenti hanno sanzionato ...