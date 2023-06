Pompei Street Festival | musica e cinema protagoniste

Leggi su anteprima24

Sulle tematiche della Resilienza e Armonia, che stanno animando la creatività degliartist della terza edizione di, le prime opere realizzate dagli artisti di strada iniziano a prendere forma nelle vie del centro e sugli edifici della cittadinaana. L'interpretazione dei 23 artisti, che sono giunti in città da tutto il mondo, ha coinvolto persino gli artisti dellae delpresenti per la kermesse. Il programma della manifestazione, infatti, si avvale anche di altre forme d'arte per raggiungere il fine promozionale del territorio:, insieme a mostre e workshop con le scolaresche, completeranno il calendario del...