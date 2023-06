Pomigliano Frederick ucciso a calci e pugni | la conferma dall’autopsia

(Di giovedì 29 giugno 2023)Akwasi Adofo, il senzatetto di 43 annibrutalmente il 19 giugno ad’Arco, ha perso la vita a causa delle violente percosse inflitte. Are che il decesso è sopraggiunto a seguito di un evento traumatico è stato l’esame autoptico eseguito ieri nel secondo policlinico di Napoli, dal medico legale Nicola Balzano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

