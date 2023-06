Pogba non pensa all'Arabia Saudita | la Juve lo aspetta in anticipo

...Sport ha detto di essere felice di poter disputare la Champions con il club turco ma anche che... Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era'. Altro colpaccio a ...Commenta per primo Timothy Weah ha la propensione a giocare avanti, così come l'aveva Cuadrado, ma la Juventus presenta il nuovo acquisto come terzino destro.si faccia illusioni: giocherà dietro con licenza di ripartire. E' più giovane del colombiano, forse riuscirà a fare le due fasi, fissazione principe di Allegri: tutti dovrebbero fare le due fasi, ......richieste del clan del giocatore eotterrà alcun beneficio economico da esso. Un'ammissione di rara debolezza da parte della Juve e impensabile qualche anno fa. Ad esempio con il caso Paul. ...

Furio Focolari: "Pogba non fa il calciatore da 4-5 anni, non è in grado di fare il titolare alla Juve" Tutto Juve

Nicolò Zaniolo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport non ha chiuso le porte ad un trasferimento alla Juventus ...Calciomercato, Zaniolo: "La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri. Il mio idolo era Pogba" ...