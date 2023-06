Pnrr | 20 miliardi per l’energia Il governo | siamo vicini all’intesa per la terza rata

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il ministro degli Affari Europei, Raffele Fitto, ha fatto il punto della situazione a Bruxelles con il Commissario all’economia, Paolo Gentiloni. L’accordo sullatranche dei finanziamenti del, 19di euro legati agli obiettivi raggiunti a fine 2022, non dovrebbe tardare

Meloni: passo importante Tutto da sciogliere il nodo legato al finanziamento da 1,9di dollari del Fondo monetario internazionale, Meloni: riusciremo ad avere la terza rata. Il Mes è ...... il, la Coesione e il Sud Raffaele Fitto, ha incontrato il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni per parlare anche del via libera della Commissione alla terza rata da 19, forse ...E l'Ungheria ha già definito 'insufficienti' i 15che la Commissione vuole mettere sul ... Sulnessun ritardo" La guerra Fronte più unito sulla guerra in Ucraina: il Consiglio ha approvato ...

Pnrr, perché i soldi per l’Italia sono a rischio: ci sono ancora 124 miliardi in sospeso Corriere della Sera

Ritardi su asili nido e colonnine elettriche. Fondi solo nel 2024 se l’ok della Commissione europea non arriva entro luglio ...BRUXELLES — Una nuova doccia fredda rischia di cadere sul governo Meloni. La terza rata del Pnrr è di nuovo sul punto di rimanere bloccata negli uffici della Commissione. Una possibilità che ieri si è ...