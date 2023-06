PlayStation Plus | i giochi gratis di Luglio 2023!

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nelle scorse ore, Sony ha svelato iper gli abbonati alEssential di2023: sì lo sappiamo che state giocando a Final Fantasy XVI, ma a caval donato non si guarda in bocca, no? Sappiamo benissimo che siete ancora tutti a Valisthea, ancorati al mondo di Final Fantasy XVI. E se non state ancora giocando l’avventura di Clive, sicuramente siete persi fra pezzi di equipaggiamento e dungeon in Diablo IV. Insomma, giugno è stato davvero un mese interessante in termini di uscite videoludico e si va affacciando ad undecisamente più sottotono (come ogni anno, d’altronde). Questi mesi di transizione sono però spesso utili per recuperare titoli andati perduti negli ultimi mesi od anni o, ancor di più perché no, recuperarne alcuni tramite i servizi in ...

I rumor si sono rivelati esatti: Sony ha infatti ufficializzato i giochi in arrivo sulEssential nel mese di luglio 2023. Gli abbonati al servizio riceveranno: Call of Duty: Black Ops Cold War Cross - Gen Bundle (PS4, PS5) Alan Wake Remastered (PS4, PS5) Endling " ...Sony ha finalmente annunciato i tre videogiochi di luglio riscattabili a costo zero dagli abbonati a, già rivelati in anticipo da Dealabs questa mattina. Come al solito, le indiscrezioni della testata francese si sono rivelate fondate, e a partire da martedì 4 luglio tutti gli ...... vale a dire tutti i videogiochi gratis in arrivo per chi è abbonato al primo tier in abbonamento del. Questo mese tutti i titoli arriveranno sia su PS4 sia su PS5, andiamoli a ...

PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di luglio per PS4 e PS5, c'è Alan Wake! Everyeye Videogiochi

Des documents secrets de Sony ont révélé que plus d'un million de leurs joueurs passaient l'intégralité de leur temps sur un seul jeu : Call of Duty.Stando a un documento di Sony, Microsoft ha fatto firmare accordi di esclusiva con i giochi al day one su Xbox Game Pass per evitare che arrivino su PlayStation Plus.