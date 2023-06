PlayStation Plus | Giochi Gratis di Luglio 2023

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il mese diè sempre un momento di grande attesa ed eccitazione per i membri del, poiché Sony svela i nuovi titoli gratuiti che saranno disponibili per gli abbonati. Questo mese non fa eccezione, e i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in emozionanti avventure grazie alla selezione diofferti. Vediamo insieme i titoli in arrivo e cosa hanno da offrire. Idiper gli abbonatiIl primo gioco in lista è il rinomato sparatutto in prima persona, Call of Duty: Black Ops Cold War. Sviluppato da Treyarch, questo titolo offre un’esperienza coinvolgente ambientata durante la Guerra Fredda. I giocatori avranno l’opportunità di unirsi a una ...

I rumor si sono rivelati esatti: Sony ha infatti ufficializzato i giochi in arrivo sulEssential nel mese di luglio 2023. Gli abbonati al servizio riceveranno: Call of Duty: Black Ops Cold War Cross - Gen Bundle (PS4, PS5) Alan Wake Remastered (PS4, PS5) Endling " ...Sony ha finalmente annunciato i tre videogiochi di luglio riscattabili a costo zero dagli abbonati a, già rivelati in anticipo da Dealabs questa mattina. Come al solito, le indiscrezioni della testata francese si sono rivelate fondate, e a partire da martedì 4 luglio tutti gli ...... vale a dire tutti i videogiochi gratis in arrivo per chi è abbonato al primo tier in abbonamento del. Questo mese tutti i titoli arriveranno sia su PS4 sia su PS5, andiamoli a ...

PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di luglio per PS4 e PS5, c'è Alan Wake! Everyeye Videogiochi

Il mese di luglio è sempre un momento di grande attesa ed eccitazione per i membri del PlayStation Plus, poiché Sony svela i nuovi titoli gratuiti che saranno ...C'è un gioco poco apprezzato al lancio che è ora ritenuto un "capolavoro". Il titolo in questione è Marvel's Guardians of the Galaxy, ed è su PS Plus.