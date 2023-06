Altri si vantavano di girare spesso armati, sia con coltelli che con(finte o da softair), ...anche consigli sulla modifica delle armi o sulla fabbricazione di veri e propricome ......Telegram utilizzati da adolescenti per condividere le loro esperienze sul mondo degli. ... Nelle chat, infatti, affermavano di andare in giro con coltelli e a volte persino con(a salve ...... i protagonisti affermavano di andare in giro con coltelli e a volte persino con(a salve o ... richiedevano informazioni e consigli su come confezionaredetonatori e persino molotov, ...

Pistole ed esplosivi a scuola, così su Telegram i minori raccontavano le loro esperienze con le armi TGCOM

Le indagini dei poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Milano hanno portato ad otto denunce nei confronti di adolescenti che utilizzavano canali Telegram ...Polizia Postale e Digos, con le unità cinofile specializzate della Polizia di Stato, hanno eseguito otto perquisizioni in tutta Italia. Gli indagati utilizzavano la piattaforma per condividere consigl ...