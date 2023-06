... Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del. Dopo essersi liberato dalla Fiorentina, dove l'ex mediano guidava la Primavera,arriva l'annuncio dell'ingaggio da parte dei nerazzurri, che ...E a grande richiesta si aggiungela 25esima data del tour, il 13 agosto all'Arena dei Pini di ...- Teatro Valle Dei Templi - Agrigento 02 settembre - Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) -05 ...- Novità in arrivo per la sosta in zona stazione. Da sabato 1 Luglio il parcheggio Metropark ... secondo orari e tariffe disposti da Metropark: 2 euro per la prima, 1,50 dalla secondain ...

Pisa, ora è ufficiale: Alberto Aquilani nuovo allenatore ItaSportPress

L'Udinese è vicino a battere un grande colpo in sede di calciomercato estivo: l'ex attaccante di Ajax e Palermo è prossimo dal diventare bianconero e mettersi a disposizione della squadra guidata da S ...Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Alberto Aquilani. Ora c'è attesa per l'annuncio con il Pisa ...