Pirateria audiovisiva | crescono gli atti illeciti

I film si confermano i contenuti piu' piratati: costituiscono il 35% degli atti dionline per un totale di circa 120 milioni, un numero comunque in calo del 4% rispetto al 2021. ...FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) ha pubblicato i risultati dell'indagine sul fenomeno dellae sportiva , effettuata da Ipsos, in occasione dell'evento " Stati Generali della lotta allatra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale. Industrie dei contenuti,...Un vizio che va combattuto. Rapidamente. Possibilmente prima dell'inizio del prossimo campionato di Serie A (19 - 20 agosto). Questo l'obiettivo del Governo. Il fenomeno diin Italia è in continua crescita: nel 2022 tale reato conta trenta milioni di atti in più rispetto al 2021 (+9%), con un aumento del 26% sugli eventi sportivi live. Questo emerge ...

Chi è il vero sconfitto nell'ok alle nuove norme contro la pirateria dei contenuti audiovisivi a pagamento Claudio ...