Pino Insegno sfratta Amadeus? Cambia tutto per un programma di Rai1

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il ritorno diin Rai è una certezza. Il conduttore, notoriamente vicino a Giorgia Meloni ed etichettato come il simbolo assoluto del suo assetto del servizio pubblico radiotelevisivo, sarà volto di diversi programmi in onda sia sul primo che sul secondo canale. Già da settembre 2023, come verrà annunciato il 7 luglio a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024, riparte da un progetto che aveva già guidato nel 2006 a Mediaset e più precisamente su Italia 1. Dopo 17 anni dall'ultima messa in onda, ritorna Il Mercante in Fiera questa volta su Rai2. La fascia ipotizzata è quella dell'access prime time, slot che anticipa l'edizione delle 20:30 del TG2. Con l'addio di Flavio Insinna al preserale di(QUI le sue dichiarazioni),diventa conduttore de L'Eredità ...

Si attende l'ufficialità per il ritorno di, che dovrebbe prendere il posto di Flavio Insinna all' Eredità , ma non solo: potrebbe esserci in cantiere anche lo storico programma Il ...... poi ho smesso' Sempre parlando del suo rapporto con la musica, il conduttore de L'Eredità (che dieci giorni fa ha salutato il pubblico e al suo posto ci sarànella prossima stagione) ha ...Per in preserale per tutto l' autunno resterà alla conduzione dell''Eredità' Flavio Insinna che a gennaio lascerà il testimone al chiacchieratissimo, per essere un conduttore di ...

L'anno che verrà: Amadeus sostituito da Pino Insegno Tag24

Tra novità e conferme, ecco come potrebbe mutare la programmazione di Viale Mazzini. Pino Insegno a 'L'eredità', i ritorni di Caterina Balivo e Elisa Isoardi, un nuovo dating show condotto da Loredana ...Pino Insegno e la content creator Martina Socrate "coppia (in)sostenibile" per promuovere salute e sostenibilità ...