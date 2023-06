Pete Davidson si trova in rehab per affrontare i suoi problemi di salute mentale

convince nella sua prima serie semi - autobiografica Bupkis e spinge il servizio di video in streaming Peacock a rinnovarla per una seconda stagione . Il comico, noto volto del famoso ...Nel cast anche, ex di Kim Kardashian, che interpreta il fratello di Gill, e Shailene Woodley che ne è la moglie. Compaiono poi anche America Ferrera, Vincent D'Onofrio, Anthony Ramos,...Nel casto ci sono anche il comico, ex di Kim Kardashian, che interpreta il fratello di Gill, mentre Shailene Woodley ne è la moglie. Compaiono poi anche America Ferrera, Vincent D'...

Il comico passerà qualche settimana in una clinica per affrontare i suoi problemi di salute mentale derivanti dalla sindrome di stress post traumatico e dalla sua personalità borderline. A sostenere D ...Pete Davidson è entrato ufficialmente in rehab per iniziare un percorso di riabilitazione a causa di problemi di salute mentale.