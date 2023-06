Pete Davidson in rehab per curare i suoi problemi mentali

(Di giovedì 29 giugno 2023)ha deciso di prendersi una pausa a causa della depressione: "La cosa peggiore è quando le persone temono che possa farmi del male'.è in riabilitazione secondo quanto riportato da Yahoo Entertainment: una fonte vicina alla star afferma che l'ex membro del cast di Saturday Night Live, 29 anni, ha spesso cercato aiuto per gestire idi salute mentale e che questo ricovero fa parte di un piano più ampio. Page Six sostiene chesi sia ricoverato in un centro perché sta lottando con il disturbo borderline di personalità (BPD) e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). "va regolarmente in riabilitazione per per prendersi una pausa mentale, ed è questo che sta succedendo in questo momento", ha …

