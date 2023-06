(Di giovedì 29 giugno 2023) Non risulta alcun tipo di inquinamento nelIonio antistante i comuni diTorretta, tra le province di Cosenza e Crotone . Lo confermano di risultati delle analisi eseguite da ...

Il, finito prima nel torrente Patia e poi nel fiume Nicà, che fa da confine tra le due ... L'Arpacal il 23 giugno aveva svolto dei campionamenti in marequali "i valori di concentrazione ......è già iniziata in assenza di conferimenti) continua e continuerà a estrarre biogas e... L'Acea sta valutando la possibilità di installare sempresettori 4, 5 e 6 dell'ex discarica oltre ...fatti nulla di nuovo. Quanto accaduto mostra solo in modo tangibile le conseguenze disgraziate ... La perdita diin una zona di pregio agricolo e turistico rappresenta l'ennesimo tassello ...

Percolato nei fiumi:Arpacal, mare Crucoli-Cariati non inquinato ... Agenzia ANSA

Non risulta alcun tipo di inquinamento nel mare Ionio antistante i comuni di Cariati e Crucoli Torretta, tra le province di Cosenza e Crotone . (ANSA) ...«In questi anni abbiamo cercato una interlocuzione con la regione Calabria e con il presidente dell’Ato rifiuti per definire una nuova strategia ambientale, che prevedesse il completo superamento del ...