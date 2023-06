Perché non era necessario abrogare l’abuso d’ufficio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) La storia recente delci parla di un “reato in cerca d’autore”: un’ipotesi – soprattutto ultimamente – più studiata dalla dottrina di quanto non sia stata applicata dai giudici. I numeri – abbastanza impietosi – sono stati riportati da più parti nelle ultime settimane. Nel 2021 su oltre cinquemilaquattrocento procedimenti ne sono stati archiviati oltre quattromilaseicento e che, all’esito del dibattimento, su cinquecentotredici procedimenti definiti le condanne sono state diciotto. Nel momento in cui “si danno i numeri”, occorre però chiarire se il problema – dal punto di vista di chi ne sollecita l’abrogazione – siano i cinquemilaquattrocento procedimenti, le quattromilaseicento archiviazioni oppure le pochissime condanne. Per quanto riguarda il numero di procedimenti aperti, bisogna considerare che nella maggior parte dei casi le ...