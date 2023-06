Perché è finita con Federico Nicotera | parla Carola | ecco il motivo della rottura

(Di giovedì 29 giugno 2023)Carpanelli si sono lasciati ormai da un paio di settimane. La coppia nata dal trono classico di Uomini e Donne è “sopravvissuta” per un paio di mesi primaconCarpanelli In tanti, una volta comunicata la finestoria, hannoto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

con Federico Nicotera: parla Carola Carpanelli In tanti, una volta comunicata la fine della storia, hanno parlato di un potenziale tradimento di Federico ai danni di Carola e, proprio ......migliore soluzione per l'Ucraina è la piena adesione alla Nato una volta che la guerra sarà",...alla fine, al Consiglio, si è costruito un filo conduttore in vista del summit di Vilnius. ...Stefania Nociti , l'ex dirigente scolastica veneziana, in questi giorni èdavanti alla Corte ... Ballano ancora 3.700 euro, che però son finiti sul conto dell'istitutolo 'smaltimento' dei ...