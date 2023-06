Per un governo dei migliori servono “partiti dei migliori”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ci sono argomentazioni serie che uomini profondamente intelligenti hanno portato avanti a favore dell’elitismo, nella sua accezione più utopica didei, come nella sua accezione più cinica didei pochi privilegiati. Queste argomentazioni, nel mondo di oggi, che tende a vedere le differenze di valore tra uomini alla stregua di un crimine, sono sostanzialmente state abbandonate da tutti. Abbiamo per la verità sentito parlare anche, negli ultimi anni, di “dei” e di “competenza” come condizione necessaria e sufficiente per regnare, ma è lapalissiano che queste teorie non sono neppure tenute in considerazione al di fuori di una ristretta cerchia di sedicenti illuminati. Democrazia interna È quindi alla luce di questo ...

... almenoil momento. La strage di Kramatorsk dimostra che continuano a parlare le armi. Malgrado ... E ieri in Parlamento Giorgia Meloni ha riaffermato la posizione delitaliano: "Se non ......anche nell'opera di gestione di alcune situazioni politiche particolarmente precarie ("gestione"... In realtà, i russi hanno subito fatto accordi col nuovo, insediatosi nel 2021 dopo il terzo ...L'Alto Commissario delle Nazioni Unitei diritti umani ha affermato che "dal 24 febbraio 2022, ...cifra include 20.073 vittime " 7.072 morti e 13.001 feriti " nei territori controllati dal...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41 | www.governo.it Governo

Vignola ora offre un sollevatore per disabili in piscina, finanziato dal Governo, per consentire loro di entrare e uscire in sicurezza. Dotato di ruote e batteria ricaricabile, è uno strumento sicuro ...Sì a un ordine del giorno dei Dem sull’impegno a sanzionare frodi sulla cig. La ministra: hanno fatto bene. Da Palazzo Chigi rinnovata la fiducia. .