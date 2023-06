Per non sbagliare in Borsa fate sempre il contrario di quel che pensano tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) È nato prima l'uovo o la gallina? Un rompicapo ancestrale che ci accompagna dall'antichità dalla cui soluzione dipendeva pure la nostra sopravvivenza. Oggi che è il denaro a accompagnare la nostra esistenza il dilemma che ci consuma e obnubila il giudizio e le scelte è: sono le notizie a condizionare i prezzi o il? Anche nessuno è stato capace di dare una risposta precisa. La domanda s'è riproposta in questi giorni, dopo i fatti di cronaca accaduti nel weekend, dove a ogni movimento delle truppe Wagner, seguiva un diverso scenario o ipotesi sui mercati. Dite la verità, quante volte avete cambiato idea in 48 ore? Quanti i rimpianti per non aver venduto tutto venerdì, o aver comprato troppo poco? Il risultato di lunedì è stato un nulla di fatto, le borse aprono sullo zero, segue una leggera correzione, ma è sul finale che arriva la sorpresa: ...