Pensioni | l’Inps corregge la dicitura sui cedolini

'incremento delledi importo pari o inferiore al trattamento minimoè riconosciuto con decorrenza 1 gennaio 2023 fino a dicembre 2024'. - -Leggi Ancheminime,conferma: a luglio arriva'aumento In realtà, però,'aumento per i percettori di un assegno pari o inferiore al trattamento minimo (563,74 euro) previsto dal ...provvederà alla revisione dei cedolini di luglio 2023 che, come lo Spi Cgil aveva denunciato, indicavano invece erroneamente gli importi della quattordicesima come 'aumentobasse 2023'.

Pensioni di luglio, caos cedolini: cosa è successo L'Inps: «Ecco le differenze tra quattordicesima e aumenti» ilmessaggero.it