Pensioni | ' la quattordicesima spacciata sul cedolino come bonus del governo' Bufera sull' Inps

(Di giovedì 29 giugno 2023) Scoppia il casopagate a luglio . Su alcuni cedolini pensione infatti l'importo della, pagata nel mese che sta per iniziare, sarebbe stato indicato' Aumento delle ...

Scoppia il caso sullepagate a luglio . Su alcuni cedolini pensione infatti l'importo della, pagata nel mese che sta per iniziare, sarebbe stato indicato come ' Aumento dellebasse 2023 ' ......è invece l'incremento deciso dal governo con la l'ultima legge di Bilancio Su alcuni cedolini pensione l'importo della, pagata a luglio, viene indicato come "Aumento delle..."Ancora bugie" attacca la Spi Cgil, secondo cui dalla verifica effettuata su alcuni cedolini delledel mese di luglio si evince che l'erogazione dellamensilità, frutto di un'...

Pensioni, cedolini Inps. La Cgil accusa: così la quattordicesima sembra un aumento del governo QUOTIDIANO NAZIONALE

Come ottenere il bonus 267 euro in arrivo sulle pensioni di luglio Innanzitutto, andrebbe affrontata prima la questione dei requisiti.Scoppia il caso sulle pensioni pagate a luglio. Su alcuni cedolini pensione infatti l'importo della quattordicesima, pagata nel mese che sta per iniziare, sarebbe stato indicato ...