Pensione di vecchiaia | in arrivo nuova piattaforma per le domande | cosa cambierà

(Di giovedì 29 giugno 2023) Innuove modalità semplificate per richiedere ladi. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 2427 del 28 giugno 2023, in cui si rende noto l’avvio della sperimentazione di unarinnovata con la quale richiedere le prestazioni pensionistiche sarà molto più semplice. Il progetto rientra nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR per la digitalizzazione e la semplificazione: in questi mesi, per esempio, sono arrivate nuove procedure semplificate per la Naspi e per l’Assegno sociale. Tra i progetti di digitalizzazione rientra la realizzazione dell’“hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”, unache, afferma l’Inps, “ha l’obiettivo di agevolare e semplificare la presentazione della domanda di ...

Oggi - così come nel 2024 - è alle regole in vigore dal 2012 che bisogna guardare per andare in: dalladia 67 anni di età e 20 anni di contributi , alla...... autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unicadi, anzianità, inabilità e ai ......e duraturo quello dei Fondi, che viene scelto da un numero sempre più vasto di persone, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il proprio futuro e in particolare la propria. Il ...

Come si andrà in pensione nel 2024 Il governo non sa ancora rispondere. Ma le indiscrezioni ci dicono che non dobbiamo aspettarci buone notizie.Minime più ricche e con il cedolino estivo vengono erogati gli arretrati. Cosa cambia, a chi spetta l'aumento e qual è il calendario dei versamenti alle Poste (si va in ordine alfabetico) ...